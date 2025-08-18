Surf Bar Chisholm Creek
Featured Items
Mango-tella
Granola, Mango, Bananas, Coconut, Nutella (Try with our limited Mango Base!)$5.99
Goji Mango
Granola, Goji Berries, Bananas, Pineapple, Agave (Try with our limited Mango Base!)$5.99GLUTEN-FREEVEGAN FRIENDLYNUT-FREE
Watermelon Lime
Watermelon, Lime, Pitaya, Strawberry$3.99GLUTEN-FREEVEGAN FRIENDLYNUT-FREE
Bowls
Nu-Stella
Pick Your Base, Granola, Banana, Strawberry, Blueberry, Nutella$5.99GLUTEN-FREELOCAL FAVORITE!#1 BEST SELLER
Aloha
Pick Your Base, Granola, Banana, Strawberry, Coconut Chips, Raw Honey$5.99GLUTEN-FREEDIETITIAN APPROVEDDAIRY-FREE
Nutty Kiki
Pick Your Base, Granola, Strawberry, Blueberries, Raw Honey, Almond Butter$5.99GLUTEN-FREEDIETITIAN APPROVEDDAIRY-FREE
Very Berry
Pick Your Base, Granola, Strawberry, Blackberry, Coconut Chips, Raw Honey$5.99GLUTEN-FREEDIETITIAN APPROVEDDAIRY-FREE
Cocotella
Pick Your Base, Granola, Strawberry, Banana, Coconut Chips, Nutella$5.99GLUTEN-FREE
Brotein
Pick Your Base, Protein Powder, Granola, Banana, Peanut Butter, Chia Seeds$5.99DIETITIAN APPROVED
Shaka
Pick Your Base, Granola, Banana, Blueberry, Peanut Butter, Raw Honey$5.99GLUTEN-FREEDIETITIAN APPROVEDDAIRY-FREE
Beach
Pick Your Base, Granola, Pineapple, Kiwi, Coconut Chips, Raw Honey$5.99GLUTEN-FREEDIETITIAN APPROVEDDAIRY-FREE
Build-A-Bowl
Pick Your Base, Granola, and Choose 4 Add-Ons!$5.99
Limited Time Bowls
Mango-tella
Granola, Mango, Bananas, Coconut, Nutella (Try with our limited Mango Base!)$5.99
Sunrise
Granola, Mango, Strawberries, Coconut Chips, Raw Honey (Try with our limited Mango Base!)$5.99GLUTEN-FREENUT-FREEDAIRY-FREE
Goji Mango
Granola, Goji Berries, Bananas, Pineapple, Agave (Try with our limited Mango Base!)$5.99GLUTEN-FREEVEGAN FRIENDLYNUT-FREE
Only Base Bowl
Smoothies
Classic
Strawberry, Banana$3.00GLUTEN-FREELOCAL FAVORITE!VEGAN FRIENDLY
Nutty Popeye
Protein Powder, Banana, Peanut Butter, Greek Yogurt$3.00LOCAL FAVORITE!DIETITIAN APPROVED#1 BEST SELLER
Surfer
Açai, Strawberry, Banana$3.00GLUTEN-FREEVEGAN FRIENDLYDIETITIAN APPROVED
Maui Wowi
Pineapple, Mango, Strawberry$3.00GLUTEN-FREEVEGAN FRIENDLYDIETITIAN APPROVED
Islander
Green Base, Pineapple, Banana$3.00GLUTEN-FREEVEGAN FRIENDLYDIETITIAN APPROVED
Pina Punch
Pineapple, Coconut, Strawberry$3.00GLUTEN-FREEVEGAN FRIENDLYDIETITIAN APPROVED
Tango Mango
Mango, Pineapple, Banana$3.00GLUTEN-FREEVEGAN FRIENDLYDIETITIAN APPROVED
Poppin Pitaya
Pitaya, Pineapple, Strawberry$3.00GLUTEN-FREEVEGAN FRIENDLYDIETITIAN APPROVED
Pipeline
Coconut, Banana$3.00GLUTEN-FREEVEGAN FRIENDLYDIETITIAN APPROVED
Nutty Lova
Strawberry, Banana, Almond Butter, Peanut Butter$3.00GLUTEN-FREEVEGAN FRIENDLYDIETITIAN APPROVED
Avo-Cardio
Avocado, Banana, Pineapple, Chia Seeds$3.00GLUTEN-FREEVEGAN FRIENDLYDIETITIAN APPROVED
Limited Time Smoothies
Sandi's (Warm Foods)
Sweet Javi
Strawberry Cream Cheese, Bananas, Strawberries, Nutella$6.99
Best Darn Thing
Avocado, Tomato, Basil, Everything Bagel Seasoning, Pepper$6.99LOCAL FAVORITE!VEGAN FRIENDLYDIETITIAN APPROVED
Nutella Craze
Nutella, Strawberries, Bananas$6.99
Skinny Sam
Peanut Butter, Blueberries, Bananas, Raw Honey$6.99DAIRY-FREE
Surf Snacks
Protein Balls
Peanut Butter, Whey Protein, Oats, Chia Seeds, Flax Seeds, Honey, Oat Milk, Coconut Chips rolled into 4 balls per pack (23g of Protein!)$4.99LOCAL FAVORITE!DIETITIAN APPROVED
Parfait
Greek Yogurt, Granola, Strawberries$4.99GLUTEN-FREEDIETITIAN APPROVEDNUT-FREE
Granola Bag$6.99GLUTEN-FREELOCAL FAVORITE!VEGAN FRIENDLY
Fruit Bowl
Bowl of fresh cut fruit$5.00GLUTEN-FREEVEGAN FRIENDLYNUT-FREE